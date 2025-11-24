Детский сад лицея № 5 откроют после ремонта в Королеве

Масштабные строительные работы завершили в дошкольном учреждении, расположенном на Пионерской улице. Комплексное обновление детского сада площадью более 1 тысячи квадратных метров выполнили по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Капитальный ремонт в здании, построенном в 1967 году, прошел впервые. Специалисты полностью заменили кровлю, входные группы и окна, инженерные коммуникации, отремонтировали внутренние помещения, обновили фасад и благоустроили окружающую территорию. В детский сад завезли новую мебель и современное оборудование.

В здании уже подключили газ, отопление и электричество, функционируют системы водоснабжения, вентиляции, канализации и безопасности. Сейчас проводятся пусконаладочные работы.

Обновленный детский сад в декабре примет 114 воспитанников.