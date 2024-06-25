Детский сад «Дюймовочка» в Мытищах отремонтируют к осени

Ремонт детского сада «Дюймовочка» продолжается в Мытищах. Общая готовность работ составляет 75%, о чем сообщили в Минстрое Подмосковья.

Сейчас на объекте трудятся более 40 рабочих. Строители меняют кровлю и обновляют фасад, монтируют инженерные сети, штукатурят стены и укладывают керамическую плитку.

Во дворе установили теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки, провели озеленение территории.

Двухэтажное здание детского сада «Дюймовочка» построено в 1979 году, в канун московской Олимпиады. Проектная мощность — 280 мест. Два двухэтажных блочных корпуса соединены между собой переходом. Общая площадь учреждения составляет 1,9 тысячи «квадратов». Пойти в обновленный детский сад дети смогут уже этой осенью.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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