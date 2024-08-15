Детский сад «Дюймовочка» в Мытищах откроют к сентябрю

Фото: Минстрой МО

Детский сад «Дюймовочка» капитально отремонтировали в Мытищах. В дошкольном образовательном учреждении заменили кровлю и обновили фасад. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В рамках работ в детском саду заменили все инженерные сети, установили новое сантехническое оборудование и мебель, а также выполнили благоустройство прилегающей территории. Сейчас продолжается сборка и расстановка мебели.

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