Детский праздник в честь Масленицы прошел в библиотеке № 1 в Мытищах

В детской библиотеке № 1 в Мытищах прошел веселый и насыщенный праздничный день, посвященный проводам зимы и встрече весны. Мероприятие под названием «Ай да Масленица» собрало множество детей и их родителей, подарив им незабываемые эмоции и заряд весеннего настроения.

Вместе с артистами дети танцевали, играли в народные игры, водили ручеек и с удовольствием принимали участие в конкурсах. Особенным моментом программы стал небольшой театральный спектакль, который подготовили сотрудники библиотеки. Юные зрители с интересом наблюдали за веселой постановкой по мотивам сказки «Репка». Артисты сумели не только показать классическую историю, но и добавить в нее яркие элементы юмора и интерактива. После насыщенной программы всех гостей пригласили на чаепитие.

Праздник «Ай да Масленица» стал для маленьких посетителей не только веселым развлечением, но и возможностью познакомиться с народными традициями.