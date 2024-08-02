Детский праздник провели в микрорайоне Венюково в Чехове

В сквере микрорайона Венюково городского округа Чехов состоялся яркий праздник для детей под названием «Пусть лето звонкое смеется». Организаторами мероприятия выступили сотрудники Дворца культуры «Энергия».

Юные жители Чехова встретились с любимыми героями Петрушкой и Аленкой. Вместе с ними они отправились в увлекательное путешествие и поучаствовали в веселых играх.

Дети с удовольствием разгадывали головоломки и ребусы, участвовали в эстафетах и художественных конкурсах. Особым успехом пользовался конкурс рисунка, где ребята изображали самого Петрушку.

Насыщенная развлекательная программа «Пусть лето звонкое смеется» подарила юным жителям Чехова массу ярких впечатлений и незабываемые эмоции.

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