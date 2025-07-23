Детский праздник прошел в Щелковском парке

Фото: Праздник в честь Дня защиты детей в парке им. Л. Н. Толстого в Химках / Медиасток.рф

На территории парка в Щелкове развернулась увлекательная программа для детей, которая подарила маленьким гостям массу положительных эмоций и веселых впечатлений. Яркие конкурсы и разнообразные игры увлекли всех ребят, позволив им активно провести время в компании сверстников.

Веселые состязания не только развлекали детей, но и помогали развивать командный дух, ловкость и смекалку. Ребята с азартом соревновались друг с другом, поддерживая своих друзей и заводя новые знакомства.

Одним из самых ярких моментов стала танцевальная часть праздника. Марафон собрал большое количество участников, которые с удовольствием повторяли движения за аниматорами и проявляли творческий подход, показывая свои собственные танцевальные па и оригинальные «фишки». Атмосфера была наполнена радостью и энергией — музыка и ритм объединили всех присутствующих в едином порыве.

Кроме того, активные игры на свежем воздухе способствовали укреплению здоровья и поднятию настроения. Дети получили возможность не только развлечься, но и подышать свежим воздухом, что особенно важно в летний период. Родители оценили организацию мероприятия, отметив дружелюбную атмосферу и безопасность, обеспеченную организаторами.