Детский праздник под открытым небом прошел в Химках

Праздник для юных химчан организовали в одном из дворов на проспекте Мельникова. Активную поддержку в организации оказали «Волонтеры Подмосковья», которые помогали проводить конкурсы и обеспечивать порядок на площадке.

Развлекательное мероприятие состоялось в честь начала нового учебного года. Организаторы подготовили насыщенную программу: аниматоры проводили командные эстафеты и веселые конкурсы, работали батуты, аттракционы с призами и зона настольных игр. Дети с удовольствием играли в дартс, участвовали в подвижных играх и наслаждались атмосферой праздника.

Для всех гостей организовали угощения: попкорн, горячий чай и сладости. Творческие студии города представили яркие номера, которые добавили мероприятию особого настроения.

Праздник уже стал традиционным благодаря инициативе местных предпринимателей.