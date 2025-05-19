Детский оркестр из Балашихи стал лауреатом международного фестиваля

Образцовый детский духовой оркестр имени А. В. Васильева из Дворца творчества детей и молодежи Балашихи стал лауреатом второй степени на третьем международном фестивале-конкурсе духовых оркестров и ансамблей барабанщиков «Славься, Россия». Событие прошло в Обнинске и было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе соревновались 16 детских коллективов из разных уголков России, включая Московскую, Калужскую и Орловскую области. Десять духовых оркестров представили свои программы на сцене, а коллективы из Карелии, Республик Коми и Беларусь, Донецка и Узбекистана выступили в онлайн-формате. Юные музыканты из детских садов и школ Обнинска стали специальными гостями фестиваля, очаровав публику своими выступлениями.

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединив талантливых детей из разных стран. Балашихинский оркестр впечатлил жюри мастерством и эмоциональностью, заслужив высокую награду. Это достижение стало еще одним доказательством высокого уровня музыкального образования в Балашихе и вдохновением для юных артистов на новые победы.