Детский областной турнир по футболу прошел в Химках

Мероприятие состоялось на стадионе «Новые Химки» и собрало 12 команд юных спортсменов 2015 года рождения. Более 100 участников приехали из Москвы и Подмосковья.

Муниципальный депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов отметил, что спорт учит детей дисциплине, командному духу и умению преодолевать трудности. По его словам, такие турниры помогают мальчишкам проявить себя, испытать вкус победы и горечь поражения, что необходимо для настоящего роста. Он добавил, что искренние эмоции и горящие глаза ребят подтверждают: у российского футбола есть будущее. В Химках продолжат поддерживать детский спорт и создавать условия для воспитания новых чемпионов.

Матчи выдались напряженными и зрелищными. Зрители увидели яркие голы и настоящую борьбу, а уровень команд приятно удивил даже опытных наставников — участники показали тактическую подготовку и волю к победе.

Первое место завоевала команда «Метеор» из Балашихи. Серебро досталось «Зеленоградцу», а бронза — московскому «Спартаку-2». Химкинская «Сходня-2015» после упорной борьбы заняла седьмое место.

Депутат Химок Ирина Спирина подчеркнула, что регулярные соревнования помогают формировать здоровое и активное поколение. По ее мнению, дети учатся поддерживать друг друга, уважать соперников и добиваться целей. Она также высоко оценила организацию турнира, назвав его настоящим праздником для участников.

Состязания завершились награждением победителей. Команды получили кубки, медали и бесценный игровой опыт. Депутат округа Наталья Каныгина добавила, что такие старты дают ребятам возможность проверить силы и получить практику перед новым сезоном.