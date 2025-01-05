Детский новогодний праздник прошел в центральном парке в Волоколамске

В Волоколамске продолжаются праздничные мероприятия в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Так, центральный городской парк стал местом встречи с главным новогодним волшебником — Дедом Морозом, который вместе со своей внучкой Снегурочкой и помощниками устроил для гостей настоящую зимнюю сказку.

Веселые игры, танцы и увлекательные конкурсы подарили посетителям парка отличное настроение. Дети с азартом участвовали в различных соревнованиях, демонстрируя ловкость и быстроту, а взрослые активно поддерживали их, создавая атмосферу радости и веселья.

Праздник принес массу положительных эмоций всем участникам, продлевая ощущение новогоднего волшебства как для малышей, так и для их родителей.

Напомним, 7 января в городском парке Волоколамска состоится рождественская программа. Гостей ждет праздничный «Рождественский хоровод», а также семейная мастерская «Баранки-бусы», где можно будет создать уникальные украшения. Завершит мероприятие яркая дискотека «Танцуют все».

Начало программы в 12:00. Возрастное ограничение — 3+.