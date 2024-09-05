Детский медцентр имени Рошаля принял первую тысячу пациентов

Врачи нового детского центра имени Рошаля в Красногорске начали прием пациентов в конце августа. Более тысячи ребят из разных городов России уже получили здесь медицинские консультации.

«С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более 1000 маленьких пациентов. Самое приятное, что к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но и других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», — сказала главный врач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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