Детский медцентр имени Рошаля принял 2 тысячи пациентов с 21 августа

Врачи Клинико-диагностического центра имени Леонида Рошаля осмотрели уже две тысячи детей. На консультации приезжают как жители Подмосковья, так и ребята из других регионов России.

Центр открыли 21 августа, и с этого дня помощь здесь получили уже две тысячи детей. Главный врач ДКЦ Татьяна Шаповаленко отметила, что в клинике доступны как очные приемы, так и телемедицинские консультации. Прием ведут узкопрофильные специалисты, в том числе аллерголог, невролог, кардиолог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».