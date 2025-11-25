Детский конкурс ко Дню матери прошел в Наро-Фоминском округе

22 ноября в городском дворце культуры «Созвездие» прошел яркий, наполненный радостью и добром праздник — 15-й городской детский конкурс красоты и творчества «Красивые дети красивого города». В этом году на сцену вышли семь маленьких звездочек, для которых конкурс стал не испытанием, а настоящим праздником творчества, моды и дружбы.

Каждый участник подготовил свою «визитку», рассказал о себе, своих увлечениях и мечтах. Особую атмосферу создали родители и группы поддержки, которые не только помогали своим детям блистать на сцене, но и принимали самое активное участие в подготовке шоу. Болельщики в зале не жалели аплодисментов и добрых слов, превращая конкурс в поистине семейный праздник.

Но в этот вечер не оказалось ни одного проигравшего — каждый участник ушел со сцены не только с подарками и наградами, но и с памятью о ярком дне, наполненном поддержкой, творчеством и верой в собственные силы. Семейный праздник в «Созвездии» стал еще одним подтверждением: когда рядом те, кто любит и верит, каждый ребенок по-настоящему красив и талантлив.