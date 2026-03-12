Детский конкурс чтецов стартовал в Жуковском

Городская детская библиотека № 4 в Жуковском объявляет старт конкурса чтецов «С книжкой весело шагать». Творческое состязание приурочено к знаковому событию — предстоящему 120-летнему юбилею со дня рождения Агнии Львовны Барто.

Мероприятие проводится в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», что подчеркивает его значимость для развития детского творчества и культурного просвещения. Конкурс открывает свои двери для самой широкой аудитории юных талантов. Принять участие могут дошкольники, школьники первого-пятых классов, а также воспитанники учреждений дополнительного образования.

Единственное возрастное ограничение — участники должны быть в возрасте от пяти лет.

Каждому конкурсанту предстоит выбрать одно из многочисленных стихотворений Агнии Барто.

Заявки на участие и конкурсные видеоролики необходимо отправить на электронный адрес natali.gura@mail.ru. Крайний срок подачи работ — 27 марта включительно. Итоги творческого состязания будут подведены 30 марта. Жюри оценит не только знание текста, но и артистизм, выразительность и умение передать настроение произведения.