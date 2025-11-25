Детский конкурс чтецов прошел в Мытищах

На конкурс было подано около 150 заявок, из которых в финал прошли 50 участников различных возрастных категорий. Особенно активное участие проявили ребята средней возрастной группы, а именно ученики пятых и седьмых классов.

«Мы рады интересу подростков к данному литературному состязанию. Чтобы помочь ребятам раскрыться и чувствовать себя увереннее, перед конкурсом был проведен интенсивный мастер-класс по речи» — рассказала заведующая библиотекой № 1 Екатерина Фомичева.

Оценивали конкурсантов известные деятели культуры округа: заслуженный артист России, художественный руководитель Мытищинского театра кукол «Огниво» Алексей Гущук, директор театра «ФЭСТ» Наталья Дубко, заслуженный артист Московской области Павел Конивец, а также руководитель художественного отделения детской школы искусств № 3 Ирина Семенищева.

Все участники получили памятные подарки: самые юные чтецы — детские книги, а ребята постарше — издания по краеведению. Призеры были награждены сертификатами от школы скорочтения, а победители — билетами в театр.