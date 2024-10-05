Детский комплекс на улице Володарского в Дубне открыли после реконструкции

Детский комплекс на улице Володарского в Дубне открыли после модернизации. Здесь установили качели, карусели, лазалки и горки.

Более 100 жителей пришли на праздничное открытие. Для детей организовали развлекательную программу с ростовыми медведями и сказочными героями.

«Модернизацию комплекса провели по губернаторской программе. Обслуживать его будет МБУ „ЖКУ“. Мы увеличили территорию площадки с 300 до 450 квадратных метров, обновили основание, установили новые игровые элементы, включая песочную зону», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Комплекс расположен в сосновом лесу в тени . Это место отдыха любят горожане. На площадке появились качели, карусели, лазалки и горки. Старые игровые элементы прослужили более 12 лет.

«Просто супер площадка, сделали здорово. Ребенку нравится, стало еще лучше, чем было», — поделился житель Дубны Михаил Плюто.

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