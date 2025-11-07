Детский игровой комплекс открыли на улице Декабристов в Королеве

На улице Декабристов в Королеве появился многофункциональный детский игровой комплекс площадью более 500 квадратных метров. Новую площадку установили при содействии благотворительного фонда «Форпост помощи».

Комплекс сделали максимально функциональным. Развлечения здесь себе найдут дети разных возрастов и потребностей. Площадку разделили на несколько зон. Для самых маленьких там установили качели, песочницы и домики. Для ребят постарше предусмотрели горки, тоннели и лабиринты. Для подростков и взрослых поставили уличные тренажеры. Все элементы соответствуют современным требованиям.

«Здесь раньше стояли две песочницы, дети не играли. Мы очень рады, что нас услышали и теперь у наших ребят есть вот такая большая и красивая площадка!» — поделилась председатель совета дома № 6/8 по улице Декабристов Анастасия Кузьмина.

Отметим, что детские площадки обновляют в Королеве каждый год. Всего в этом году в разных районах города установили 13 игровых комплексов.