Детский хор выступил для пациентов больницы в Дубне

Коллектив школы искусств «Рапсодия» 19 января выступил для пациентов медико-санитарной части № 9 ФМБА России, которые проходят лечение в отделении реабилитации. Инициаторами благотворительного концерта стали сами воспитанники учреждения.

«Давно известно, что музыка помогает пациентам настраиваться на восстановление, для них это своего рода психологическая помощь. С музыкой легче забыть о боли и отвлечься от больничных стен — как бы ни было комфортно в отделении, по уюту оно не сравнится с родным домом. Благодарим юных артистов за такую инициативу», — сказала врио начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Оксана Лекова.

Это уже не первый концерт на импровизированной сцене в медико-санитарной части № 9. Первыми в учреждении выступили скрипачи Дубненской детской школы искусств, которые подарили предновогодний концерт пациентам отделений и, в первую очередь, бойцам спецоперации.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров пообещал, что такие концерты будут проводиться и дальше.