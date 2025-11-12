Детский хор из Королева стал победителем всероссийского конкурса
Всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию Петра Чайковского завершилась 11 ноября. В конкурсе участвовало более 5,5 тысячи юных талантов со всех уголков России.
Королев представлял концертный хор «Поток» из детской хоровой школы «Подлипки», которым руководит заслуженный работник культуры России Инна Яковлева. Коллектив показал программу, включающую произведения великих русских композиторов XIX века.
Жюри высоко оценило мастерство исполнения, эмоциональную выразительность и художественное впечатление, гармоничность звучания голосов юных исполнителей. Образцовый коллектив из Королева стал победителем конкурса в номинации «Вокал».
Этот успех подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки учащихся и педагогов школы, успешно воспитывающих будущих талантливых музыкантов.