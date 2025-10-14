Детский футбольный турнир прошел в Химках

Детский футбольный турнир «Сходня SAFETY CUP» для мальчиков и девочек, родившихся в 2015–2016 годах прошел в спорткомплексе «Юность» в Химках. Свыше 250 юных футболистов из Химок, Москвы, Твери и Владимира приняли участие в соревнованиях.

Турнир порадовал зрителей зрелищными матчами, яркими голами и искренними эмоциями. Пять команд выступили за Химки: «Сходня-2015», «Сходня-2016», «Динамо Сходня», «Химки-2016» и «Юность». Четвертое место заняла команда «Сходня-2015» в дивизионе «Север».

«Организация турнира удалась, а уровень участников приятно удивил. Ребята поддерживали друг друга и старались до последнего. Такие моменты лучше любых слов показывают, зачем мы все это делаем», — отметил тренер и один из организаторов турнира Кирилл Филимонов.

Мероприятие прошло на базе спорткомплекса «Юность», который уже почти 40 лет является одной из главных спортивных площадок Химок.

«Рад видеть, что в округе проводятся такие турниры. Это отличная возможность для детей проверить себя, научиться работать в команде и получить удовольствие от игры», — поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что укрепление спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов для района.