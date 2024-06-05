Детский футбольный турнир «Кубок доброты» собрал 60 участников в Подмосковье

Ребята со всего Подмосковья и соседних регионов собрались на футбольной арене под Красногорском, чтобы не просто погонять мяч, а побороться за Кубок доброты. Турнир провели среди воспитанников социальных учреждений, лишившихся родителей, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. Идею поддержали медийные лица и бизнес.

«Очень важно организовывать такие мероприятия. Я часто такое поддерживаю и у себя на родине в Минске, и в Москве. Стараюсь приглашать детей на свои концерты и мероприятия, не оставлять без присмотра», — говорит видеоблогер Влад Кобяков.

Страсти на поле кипели нешуточные, каждый хотел выиграть кубок.

«Первую игру мы проиграли, вторую выиграли. Сейчас еще будем играть. Очень волнуюсь, очень переживаю. Даже голос сорвала», — говорит руководитель команды Ивановского детского дома «Радуга» Ирина Ишунина.

Футбол — командный спорт. Такие соревнования позволяют ребятам создать территорию дружбы и взаимовыручки, равенства возможностей и уважения к соперникам. Игры проводятся уже седьмой раз и с каждым годом привлекают все больше участников.

«Мы с этим проектом работаем не первый год. Видим, что дети действительно радуются тому, что этот проект существует, поэтому будем делать все, чтобы он продолжил расти и развиваться. Будут и другие виды спорта, мы сейчас работаем в этом направлении», — отметила PR-директор коммуникационного холдинга SkyAlliance, спонсор турнира Мария Рытова.

Шесть команд, по 10 человек в каждой. Ребята приехали не столько, чтобы доказать мастерство, сколько провести день в атмосфере праздника.

«Строительство — это созидание. Созидать вместе с детскими праздниками, с детьми. Поддерживать мероприятия спортивные. Кубок доброты проводится далеко не в первый раз, и мы его с удовольствием поддерживаем», — говорит член союза промышленников и предпринимателей «Иволга», спонсор турнира Александр Никишов.

Победителя выявили по очкам. Главный приз седьмого «Кубка доброты» уехал в детский социально-реабилитационный центр при церкви Пресвятой Троицы в коломенское Щурово, а все участники получили форму с автографами гостей. Неравнодушие и внимание, готовность побыть с ними в неформальной обстановке — это бонус, который у всех сохранится не в вещах, а в теплых воспоминаниях.

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