Сегодня 15:51 Детский фольклорный фестиваль прошел в Подольске

В Подольске состоялся V юбилейный детский фольклорный фестиваль «Жаворонки, прилетите, красну весну принесите». Два дня, две уникальные площадки и более 300 юных дарований напомнили своим творчеством о богатстве русских традиций.

Фестиваль собрал участников не только со всего Подмосковья — география расширилась до Арзамаса. В первый день артистов принимал сельский дом культуры «Молодежный», второй день стал не менее увлекательным и переместил участников в атмосферу детского лагеря «Родина». Там фестиваль превратился в настоящий праздник весны — с хороводами, играми и русскими песнями. Для многих это возможность не только показать свои таланты, но и научиться новому, например, старинным вокальным техникам.

«Фестиваль в этом году у нас проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, мы написали грант и выиграли его. Это позволило сделать нам фестиваль наиболее масштабным, чем мы делали его в прошлом году», — рассказала директор СДК «Молодежный» Ирина Талпа.

Многие из участников приезжают сюда не в первый раз. Атмосфера настолько захватывающая, что каждый год дети ждут этот фестиваль с нетерпением. Масштабный праздник не просто состоялся, но и подтвердил: пока юное поколение поет старинные песни и водит хороводы, жива и наша культура.