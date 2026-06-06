Детский фестиваль творчества прошел в Серпухове

Фестиваль «В сказочном городе» прошел 4 июня на площадке у Дома культуры. Гостей ждали выставки, творческие площадки, концерт с участием 380 юных артистов и развлекательная программа для всей семьи.

Одной из самых посещаемых площадок стала зона творческой студии «Колорит». Пространство перед Домом культуры превратилось в большую художественную галерею под открытым небом. Дети создавали рисунки прямо на асфальте, наполняя его яркими красками и необычными сюжетами. В работах юных авторов появились сказочные птицы, фантастические дворцы, персонажи из любимых историй и даже динозавры в панамах. За процессом с интересом наблюдали родители и гости праздника.

«Ребята каждый год удивляют нас своей фантазией. В каждом рисунке есть собственная история и настроение», — отметили организаторы творческой площадки.

Важной частью программы стал отчетный концерт детских коллективов. На сцену вышли 380 воспитанников учреждения культуры. Зрители увидели танцевальные номера и вокальные выступления, которые стали итогом многомесячной подготовки. Для многих участников концерт оказался возможностью продемонстрировать результаты работы за творческий сезон и поблагодарить своих наставников.

Особое внимание гостей привлекла выставка «Ребенок внутри нас». Экспозиция состояла из детских фотографий педагогов, работающих в учреждении. Посетители с интересом рассматривали снимки и пытались угадать, кто изображен на них. Многие воспитанники не сразу узнавали своих преподавателей, привыкнув видеть их совсем другими. Выставка вызвала живой отклик у взрослых и детей и стала одной из самых обсуждаемых частей праздника.

«Эта выставка помогает увидеть педагогов с другой стороны и напоминает, что у каждого человека есть свои детские воспоминания», — поделились впечатлениями посетители.

Праздничную атмосферу поддержали анимационные программы, подвижные игры и различные развлечения для детей. Юные гости активно участвовали в конкурсах, а родители наблюдали за происходящим и поддерживали ребят. По словам организаторов, фестиваль позволил объединить жителей разных возрастов и подарил участникам яркие впечатления в начале лета.