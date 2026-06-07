Детский фестиваль прошел в Раменском округе

Председатель Совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков отметил: «„Июнька“ — это наше одно из знаковых мероприятий, праздников. Наши детские сады устраивают замечательный праздник: яркие костюмы, прекрасные поделки, яркие номера. Вы видите, сколько счастливых детей. Мы не пропускаем ни одного праздника, с удовольствием всегда приходим и заряжаемся этой замечательной энергией на целый год». Организатор фестиваля Надежда Желтухина рассказала, как изменился праздник за годы: первые мероприятия проводили, когда костюмы делали из бумаги, но сегодня мастерство педагогов и детей растет год от года.

Главным событием стал музыкальный спектакль по сказке «Буратино», в котором выступили воспитанники детских садов со всего округа, а также творческие коллективы. Двенадцать дошкольных учреждений совместно работали над представлением и показали лучшие вокальные и танцевальные номера. Музыкальный руководитель школы № 21 Ирина Глушко поделилась: «У нас есть творческая группа: музыкальные руководители сами пишут сценарии, сами пишут стихи, сами составляют музыку, сюжеты. Мы очень рады, что нас приглашают, и что мы можем участвовать здесь». В очередной раз юные таланты показали не только выступления с любимыми героями детства, но и высочайший уровень проработки каждого номера. В год векового юбилея города это стало настоящим подарком для жителей Раменского округа.