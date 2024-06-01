Детский фестиваль профессий прошел в парке «Экоберег» в Химках

Праздничная программа с мастер-классами, конкурсами и подарками прошла в парке «Экоберег» в Химках. В День защиты детей там провели фестиваль «Город профессий».

На фестивале юные жители Химок поучаствовали в танцевальных и вокальных мастер-классах, а также посетили выставку изделий ручной работы от клуба творческих людей Art Band. Гостей парка «Экоберег» угощали вкусным пломбиром от команды администрации городского округа. Завершился праздник детской дискотекой.

«Детство — это время чудес, когда мир полон волшебства и каждая мелочь может стать приключением. Каждый ребенок заслуживает, чтобы его окружение было наполнено любовью, заботой и безопасностью. Ведь они — наше будущее. Давайте сделаем все, чтобы детство каждого ребенка было счастливым», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

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