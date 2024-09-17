Детский День города проведут в парке «Питомник» в Серпухове 21 сентября

Детский День города Серпухова организуют в парке «Питомник». Для детей 21 сентября проведут мастер-классы и конкурсы, в парке будут работать интерактивные площадки.

Организаторы приготовили для юных серпуховчан творческие мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные эстафеты. Для детей в парке обустроят красочные фотозоны.

Праздник проведут 21 сентября с 10:00 до 13:00 в парке «Питомник» в Серпухове.

Отметим, парк «Питомник» — один из самых популярных мест отдыха среди серпуховчан. Жители гуляют здесь с детьми, катаются на аттракционах, занимаются спортом.

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