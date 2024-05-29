Детский благотворительный фестиваль прошел в Химках

Благотворительный музыкальный фестиваль «Нотка доброты» прошел в парке «Экоберег» в Химках. Его провели в поддержку тяжелобольных детей.

Концертная программа включала выступления творческих коллективов, солистов и ансамблей школы искусств имени Верстовского. Собранные на фестивале средства пойдут на лечение детей с серьезными заболеваниями и покупку современного медицинского оснащения.

«Это праздник звука и творчества, где юные музыканты становятся настоящими волшебниками, дарящими надежду и радость детям с ограниченными возможностями здоровья. Концерт „Нотка доброты“ является не только захватывающим музыкальным событием, но и доказательством того, что в мире, полном сострадания, каждый маленький жест может изменить чью-то жизнь к лучшему», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Все желающие могли пожертвовать средства или поучаствовать в лотерее прямо во время концерта. Благодаря проекту «Нотка доброты» помощь получили подопечные фонда «Плюс помощь детям».

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