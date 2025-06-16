Детский автогородок в школе имени Сергея Рыбникова проверили в Воскресенске

В Воскресенске состоялся мониторинг детского автогородка на территории общеобразовательного учреждения имени Героя России летчика испытателя Сергея Рыбникова. Мероприятие прошло при участии руководителя депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергея Слепова, его коллег и сторонников партии.

Детские автогородки — это современные и безопасные площадки, имитирующие городскую среду с дорожными знаками, светофорами, разметкой и другими элементами уличной инфраструктуры. Они предназначены для обучения детей правилам дорожного движения в игровой форме, используя велосипеды и самокаты.

Во время осмотра территории школы по адресу ул. Октябрьская, здание 21, партийцы внимательно проверили надежность и комплектность оборудования автогородка. По итогам мониторинга было отмечено, что площадка находится в хорошем состоянии и полностью оснащена необходимыми элементами.

«Везде аккуратно нанесена дорожная разметка, установлены светофоры. Все это создает реалистичную городскую среду, в которой дети учатся правильно переходить дорогу, управлять транспортными средствами (пока что велосипедами и самокатами), соблюдая правила дорожного движения. Автогородки воспитывают ответственность и культуру поведения на дороге», — подчеркнул Сергей Слепов.

Мониторинг прошел в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».