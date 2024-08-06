Детская авиационно-космическая выставка пройдет в Жуковском

Детский авиационно-космический салон имени Волка «ДАКС-2024» состоится в Жуковском. Он пройдет в День города 24 августа.

Площадкой Детского авиационно-космического салона станет территория дворца культуры. Там будут работать развлекательный и познавательные площадки, проходить лекции и концерты. На закрытии авиасалона состоится торжественное награждение победителей. Посетить мероприятие могут гости в возрасте от шести лет и старше.

Организаторами выставки «ДАКС-2024» выступят спортивно-патриотический союз «Армада» и администрация городского округа Жуковский.

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