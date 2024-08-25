Детский авиакосмический салон прошел в Жуковском

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

В Жуковском состоялся четвертый Детский авиакосмический салон. Это мероприятие стало настоящим праздником для жителей города и гостей, привлекая внимание как детей, так и взрослых.

На площадке салона представили экспозиции авиационной техники, а также современные и ретро автомобили. Особое внимание привлек военно-патриотический лагерь с полевой кухней, где все желающие могли погрузиться в атмосферу настоящего военного времени. Для любителей знаний проводились мастер-классы и викторины авиационной направленности.

Посетители смогли пообщаться с Героями Советского Союза и Российской Федерации — заслуженными летчиками-испытателями, космонавтами, известными конструкторами и инженерами.

Для самых маленьких участников организовали мастер-классы, где они могли научиться делать модели самолетов, собирать и запускать ракеты, а также управлять дронами.

«Уже в четвертый раз детский авиакосмический салон проходит в Жуковском, и за эти годы он успел зарекомендовать себя как уникальное мероприятие, которого без всякого преувеличения ждут многие наши жители. Особенно радует, что наши самые юные жители знакомятся с миром авиации, узнают много нового и интересного. Жуковский — это город авиации, и мы должны с ранних лет знакомить детей с авиацией и авиационными профессиями», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.

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