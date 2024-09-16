Детский ансамбль из Лобни стал лауреатом областного фестиваля народного творчества

На VIII фестивале-конкурсе народного творчества городской округ Лобню представил хореографический ансамбль «Каблучок». Участниками мероприятия стали более 400 артистов из 20 округов Подмосковья.

Выступления коллективов на VIII фестивале-конкурсе народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ» оценивало опытное жюри во главе с художественным руководителем государственного ансамбля «Русская душа», народной артисткой России Людмилой Николаевой.

От городского округа Лобня в конкурсе участвовал хореографический ансамбль «Каблучок» Дома культуры «Луговая». В номинации «Хореографическое искусство. Сценический русский народный танец» в возрастной категории 12-15 лет коллектив стал Лауреатом III степени. Руководит ансамблем Надежда Чикина.

Артисты коллектива выступили на праздничном концерте в День города.

Напомним, Дом культуры «Луговая» находится в Лобне по адресу: Научный городок, 1Б.

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