Детский абонемент библиотеки в Люберцах откроют после ремонта 8 декабря

В Дзержинском обновили общественный центр имени Ярослава Смелякова. Ремонт здесь шел 1,5 месяца.

Специалисты привели в порядок стены, обновили лепнину под потолком, арку, уложили линолеум, установили новую входную дверь, поменяли межкомнатные. Кроме того, в здании появилась новая электрика и светильники.

«Сделали перестановку, появилось больше воздуха, простора — теперь можем проводить здесь больше мероприятий. Дети могут играть, рисовать, читать книги», — сказала ведущий библиотекарь Библиотеки — общественного центра имени Ярослава Смелякова Анастасия Устинова.

Сейчас рабочие расставляют стеллажи и выставляют книги. Открытие состоится в понедельник, 8 декабря.

Отметим, что библиотечный фонд насчитывает около 28 тысяч экземпляров книг, из них чуть меньше половины — детский абонемент. В год учреждение посещают порядка 36 тысяч человек.