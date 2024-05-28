Детские соревнования по футболу прошли на стадионе «Химик» в Чехове

Победителей соревнований по футболу на кубок главы городского округа Чехова определили среди детских команд. Турнир прошел на стадионе «Химик».

Восемь команд из Чехова, Подольска и Калуги участвовали в турнире на стадионе «Химик». В первой половине дня соревновались футболисты младшего возраста девять-десять лет.

От лица главы городского округа Чехов Михаила Собакина всех участников поздравила начальник управления физической культуры, спорта и туризма Елена Калуцкая. Лучшие игроки в каждой из команд получили кубки и сладкие призы. Футбольные мячи от местного отделения партии «Единая Россия» — приятное дополнение к кубкам и медалям.

Главные награды под всеобщие аплодисменты вручили победителям и призерам турнира. Их ребятам вручал семикратный чемпион России по футболу Дмитрий Хлестов.

«В мои далекие 1980-е турниров было очень мало. Сейчас много детей, которые занимаются футболом, поэтому турниры нужны больше», — сказал Хлестов.

Во второй половине дня за победу боролись ребята 11-12 лет. Чеховская команда «Витязь» в этом турнире одержала победу. Возможно, в будущем кто-то из ребят проявит себя на профессиональном уровне, по примеру старших воспитанников местной футбольной школы имени Валерия Васильева.

«На данный момент есть несколько футболистов, которые участвуют во второй лиге Чемпионата России. Один из них — Иван Енин. Он играл в Чемпионате России в команде „Торпедо“», — отметил заведующий стадионами в городском округе Чехов Денис Юрьев.