Детские площадки обновили в двух деревнях в Мытищах
Игровые зоны привели в порядок на сельских территориях в деревнях Свиноедово и Коргашино. Работы завершены и дети уже активно используют новые площадки с современным спортивным и игровым оборудованием, включая качели, горки и качалки на пружинах.
Качество работ 28 октября проверили руководители территориального управления «Пироговский», представители депутатского корпуса и специалисты профильных управлений администрации округа. Местные жители высоко оценили результат.
«Эти площадки были созданы в рамках муниципальной программы „Формирование комфортной городской среды“. Каждая зона занимает 200 квадратных метров и оборудована новыми малыми архитектурными формами. Установлены камеры видеонаблюдения системы „Безопасный регион“ и линии освещения», — подчеркнул заместитель директора управления благоустройства администрации округа Роман Комлев.