Детские площадки обновили еще в 2 округах Подмосковья

Еще несколько детских площадок привели в порядок в Подмосковье. Работы провели в Коломне, Шаховской и других округах.

Сотрудники территориальных отделов регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приводят в порядок детские площадки, о которых сообщают жители. Так, работы провели на проспекте Кирова в Коломне и на Новой улице в Шаховской. Там окрасили скамейки, убрали мусор и незаконные надписи.

«В результате принятых мер силами МПКХ „Шаховская“ детская игровая площадка была приведена в надлежащее состояние», — отметили в ведомстве.

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