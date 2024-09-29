Детские площадки и дорожное покрытие в двух дворах обновят в Мытищах к октябрю
На придомовой территории двух домов в Щелковском проезде уложат асфальт и обновят детские площадки. Благоустройство завершат к октябрю.
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов вместе с представителями управления благоустройства проверил качество работ по обновлению придомовой территории у дома № 4 на 2-м Щелковском проезде.
Там обновят дорожное покрытие, расширят проезжую часть и установят новую детскую площадку по программе комплексного благоустройства дворовой территории многоквартирных домов. В ближайшее время строители выравняют основание игровой зоны для заливки асфальта.
Установят во дворе и новые качели, горки, спортивную зону. Завершат работы к октябрю 2024 года.
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