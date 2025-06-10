Детские оздоровительные лагеря начали работу в Котельниках

В Котельниках началась летняя оздоровительная кампания. В двух городских школах открылись дневные лагеря, которые этим летом примут 526 школьников.
Для ребят подготовлена насыщенная и разнообразная программа: познавательные занятия, творческие мастерские в отрядах, культурно-досуговые мероприятия и активные игры на свежем воздухе. Для комфортного и безопасного пребывания детей организовано трехразовое питание, а опытные педагоги и вожатые обеспечат интересный и развивающий отдых.
Особое значение имело торжественное открытие лагеря в школе №1 микрорайона Южный — в церемонии приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО. Они поздравили ребят и пожелали им яркого, познавательного и безопасного лета.
"Желаю всем ребятам незабываемых каникул!" - сказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.
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