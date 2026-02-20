Детские лыжные гонки пройдут в Ленинском округе на Масленицу

Соревнования «Ладушки-Оладушки» состоятся 22 февраля в парке «Апаринки». Участниками станут дети в возрасте от четырех до восьми лет, имеющие медицинский допуск.

В программе — два забега в свободном стиле. В 10:00 на дистанцию 250 метров выйдут мальчики и девочки от четырех до шести лет. В 10:20 стартует вторая группа — дети семи-восьми лет, им предстоит преодолеть 500 метров. При неблагоприятной погоде пробег проведут с родителями.

Как отметила начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Ольга Перминова, такие соревнования дают детям возможность проявить себя и получить первый важный опыт участия в спортивных стартах. Для многих это первые соревнования, которые запомнятся яркими эмоциями.

Все участники получат памятные медали и сладкие призы. Регистрация начнется в 09:00 на месте проведения.

В эти же выходные, 21 февраля, в парке «Апаринки» пройдет мужская лыжная гонка, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Всего этой зимой лыжные соревнования в округе собрали около 400 участников.