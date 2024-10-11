Детская выставка-перформанс «Игра» прошла Мытищах

В студии изобразительного искусства «Арт-поколение» Дворца культуры «Яуза» в Мытищах организовали выставку-перформанс «Игра». Юные творцы рисовали на стенах и ступенях заведения квест, который потом сами проходили.

Помимо квеста, ребята также смастерили роботов из картонных коробок и украсили их подручными средствами. В завершении творческого мероприятия каждому участнику вручили памятный подарок.

Как рассказала руководитель студии «Арт-поколение» Полина Максимова, дети с интересом и большим вдохновением создавали игру, они не ограничивали себя рамками.

«В настоящее время каждый желающий может оставить на этих стенах послание или принести какую-то вещь, созданную креативным способом, которая займет на нашей выставке достойное место», — добавила она.

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