Детская викторина по правилам поведения на дорогах прошла в Мытищах

В преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается в третье воскресенье ноября, в образовательных учреждениях городского округа Мытищи прошли тематические мероприятия. Педагоги, госавтоинспекторы и юные инспекторы дорожного движения объединили усилия для повышения осведомленности о безопасности на дорогах.

В рамках мероприятий проводились мастер-классы, беседы, флешмобы и конкурсы по рисованию плакатов и рисунков. Учащиеся разгадывали загадки и кроссворды на тему безопасности дорожного движения и участвовали в викторинах. Основная цель этих активностей — привлечь внимание к проблеме высокой смертности и травматизма на дорогах, а также напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и осведомленности о главных опасностях на дорогах.

Всемирный день памяти жертв ДТП играет важную роль в сокращении числа жертв автокатастроф, предоставляя возможность обратить внимание на масштабы эмоциональных страданий и экономических потерь, а также подчеркивая значимость работы служб поддержки и спасения. Такие мероприятия помогают формировать культуру безопасного поведения на дорогах среди молодежи и общества в целом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».