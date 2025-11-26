Детская викторина по правилам дорожного движения прошла в Наро-Фоминске

В дошкольном отделении № 19 Наро-Фоминской школы № 7 состоялась игра, посвященная безопасности дорожного движения. Ее провели сотрудники отдела Госавтоинспекции совместно со школьным отрядом Юных инспекторов движения и педагогическим составом сада.

Мероприятие прошло в форме интерактивной игры, где дети в игровой и занимательной форме изучали правила дорожного движения, познакомились со светофором, дорожными знаками, научились правильно переходить проезжую часть и различать сигналы регулировщика.

Также в процессе игры было акцентировано внимание на важность ношения световозвращающих элементов в темное время суток.