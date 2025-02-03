Детская театральная студия «Плюс» в Лобне отметила 25-летие

Детская театральная студия «Плюс» Дома культуры «Красная Поляна» городского округа Лобня отпраздновала свое 25-летие. В честь юбилея коллектив организовал необычный творческий вечер, ставший настоящим праздником для всех любителей театра.

Главным событием вечера стал «Театральный поединок» — конкурс между театральными коллективами Московской области, который проходит уже третий год подряд. В этот раз участниками батла стали выпускники разных лет студии «Плюс» и артисты Молодежной театральной студии. На сцене развернулось настоящее шоу: участники демонстрировали своё мастерство в пантомиме, играли в «Крокодила», а также ставили забавные сценки на заданные темы.

Юбилейный вечер стал поводом вспомнить достижения студии за последние годы. Одним из главных успехов стало завоевание Гран-при на фестивале «Русская классика — 2024» за спектакль «Март и Слива». Выпускники творческих вузов, которые когда-то начинали свой путь в студии, с теплотой вспоминали свои первые шаги на сцене и делились вдохновляющими историями.

Зрители отметили, что представление получилось ярким, эмоциональным и запоминающимся. В завершение вечера гости поздравили руководителя студии Елену Грехову с юбилеем коллектива, поблагодарив ее за многолетний труд и вклад в развитие детского творчества. Присутствующие пожелали студии новых ярких постановок, творческого вдохновения и долгих лет процветания.

Театральная студия «Плюс» продолжает радовать зрителей своими талантливыми постановками, объединяя детей и молодежь вокруг искусства и творчества.