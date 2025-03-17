Детская спартакиада прошла во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске

В Волоколамске провели спартакиаду среди воспитанников детских садов. В ней приняли участие 14 команд — более 80 дошколят.

Участников поприветствовала глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она пожелала, чтобы спартакиада стала еще одним шагом на пути к большим спортивным достижениям.

«Энергия в зале бьет ключом, азарт и стремление к победе читаются в глазах юных спортсменов. Эстафеты позволяют ребятам проявить ловкость, скорость и командный дух. Всегда приятно видеть в зале родителей, бабушек и дедушек. Это просто замечательная поддержка. Их ободряющие взгляды и аплодисменты придают детям уверенности в своих силах», — сказала глава Волоколамска Наталья Козлова.

Всем командам вручили грамоты и сладкие призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.