Детская школа искусств в Лобне отметила юбилей

Глава округа Анна Кротова поздравила коллектив и воспитанников, а также вручила заслуженные награды педагогам за их вклад в культурное развитие детей. Она подчеркнула, что 60 лет — это не просто дата, а целая эпоха, наполненная традициями и трудом. По ее словам, этот рубеж — не повод подводить итоги, а старт для новых свершений и творческих побед.

На празднике выступили как юные дарования, так и уже состоявшиеся музыканты — все они показали высокий уровень мастерства.

Школа искусств была основана в Лобне в 1966 году. Сейчас в ней обучаются около 500 детей по шести направлениям. Воспитанники регулярно становятся победителями и призерами конкурсов — от областных до международных.