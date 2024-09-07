Детская школа искусств в Котельниках переехала в отдельное здание

В городском округе Котельники состоялось торжественное открытие нового здания для детской школы искусств имени Валентина Андреева. Мероприятие началось с вдохновляющего выступления духового оркестра школы, которое зарядило энергией и вдохновением всех присутствующих — учеников, родителей и педагогов.

В новом здании выполнен косметический ремонт и создана удобная планировка учебных кабинетов. Просторные классы теперь позволяют учащимся выбирать больше специальностей и участвовать в различных творческих коллективах.

«Я всех сердечно поздравляю. В профессионализме учителей не сомневаюсь. Они отдадут все свои знания, опыт малышам. Все получится. Все будет хорошо. Всех поздравляю с началом учебного года.», — отметил врио главы городского округа Котельники Михаил Соболев.

Гости мероприятия осмотрели музейные комнаты, посвященные Валентину Андрееву и редким музыкальным инструментам, а также посетили занятия по фортепиано и скрипке.

Педагоги уверены, что обновленное пространство позволит вывести учебный и творческий процесс на новый уровень и продолжит радовать жителей Котельников новыми победами и достижениями.