Детская школа искусств «Гармония» в Люберцах переехала в новое помещение

Более 230 учеников Детской школы искусств начали учебный год в новом помещении. Теперь учреждение дополнительного образования располагается на улице Карла Маркса в поселке Красково.

Председатель комитета по культуре и туризму городского округа Илья Рожников рассказал, что в классах выполнили ремонт, завезли мебель и современное оборудование. «Гармония» также получила новые музыкальные инструменты — четыре пианино, рояль, а скоро поступят и аккордеоны.

«Заниматься творчеством в ДШИ смогут теперь и самые маленькие жители поселка — для них откроются специальные утренние группы», — отметил Илья Рожников. В «Гармонии» также продолжатся занятия по фортепиано, духовым, ударным, струнным и народным инструментам, хоровому пению и живописи.

Напомним, в текущем году ведется капитальный ремонт в детской школе искусств № 1 в Люберцах.