Детская поликлиника в Видном получила три новых офтальмологических аппарата

В детской поликлинике клинической больницы Ленинского округа появились три аппарата для диагностики и лечения офтальмологических отклонений у малышей. Новое оборудование соответствует мировым стандартам современной медицины, гарантирует точность и безопасность процедур.

По словам заведующего педиатрическим отделением поликлиники Рамиля Шахвеледова, аналоги этих аппаратов работали в учреждении и раньше. Но они уже устарели и часто ломались. Новая медицинская техника безопасна для детей и не вызывает у них дискомфорта.

«Поликлиника получила авторефрактометр — инструмент для определения остроты зрения и кривизны роговицы у детей от трех лет, синоптофор — аппарат для диагностики и ортоптического лечения косоглазия, формирования и стабилизации бинокулярной устойчивости зрения, тренировки двигательной функции глазных мышц, в том числе после хирургических манипуляций и аппарат лазерной коррекции „Форбис“ — устройство для диагностики и реабилитации зрения и профилактики косоглазия отечественного производства», — рассказал Шахвеледов.

Как отметила врач-офтальмолог клинической больницы Ленинского округа Нурлана Аскерова, в муниципалитете порядка 500 детей стоят на учете у офтальмологов: они страдают различными патологиями глаз — близорукость, косоглазие, амблиопия, астигматизм и другими.

«Использование этих инновационных аппаратов позволяет значительно оптимизировать процесс диагностики и лечения: врач получает точные данные о состоянии глаз ребенка за считанные минуты и может оперативно скорректировать терапию в соответствии с мировыми стандартами современной медицины», — добавила она.