Детская поликлиника открылась после ремонта в Шатуре

Прием пациентов возобновился в детской поликлинике Шатуры после капитального ремонта. Медицинскую помощь здесь получают почти 6,6 тысячи детей.

В поликлинике появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация, а также игровая комната для маленьких пациентов. На обновление медучреждения направили почти 20 миллионов рублей.

Педиатры, стоматологи, невролог, оториноларинголог, окулист и ортопед уже начали прием в здании. Кроме того, здесь работают кабинеты физиотерапии, неотложной помощи, а также процедурный и прививочный.

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.