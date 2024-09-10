Художественная школа в Люберцах победила на областном этапе премии «Мы вместе»

Международная премия «Мы вместе» учреждена по поручению президента России Владимира Путина. Ее присваивают проектам, которые направлены на помощь людям. В этом году подали более 145 тысяч заявок. Работы представили более 1700 авторов. Список победителей опубликовали на сайте.

«Детская художественная школа направила проект межзональной выставки-конкурса „Расцветай, наш край, талантами“ в номинации „Страна возможностей“ в категории „Организация“, где региональные эксперты признали проект одним из лучших и присвоили ему третье место. Поздравляем коллектив учреждения», — отметил Владимир Волков.

Владимир Волков напомнил, что детская художественная школа была создана в Люберцах на базе училища имени Юрия Гагарина в 1990 году. Выпускники этого учебного заведения — специалисты ведущих вузов страны. Они получают дипломы Высшего Строгановского училища, Текстильной академии, Полиграфического института, Архитектурного института, института культуры, академии Кончаловского, школы дизайна Зайцева и института кинематографии. Учащиеся принимали участие в международных выставках в Японии, Франции, Дании и Латинской Америке, в Третьяковской галерее, в культурном центре Никиты Михалкова, в Международной детской галерее и областных выставках.

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