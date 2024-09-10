Художественная школа в Люберцах победила на областном этапе премии «Мы вместе»
Коллектив детской художественной школы в Люберцах занял третье место на областном этапе международной премии «Мы вместе». Конкурсанты представили проект выставки «Расцветай, наш край, талантами».
Международная премия «Мы вместе» учреждена по поручению президента России Владимира Путина. Ее присваивают проектам, которые направлены на помощь людям. В этом году подали более 145 тысяч заявок. Работы представили более 1700 авторов. Список победителей опубликовали на сайте.
«Детская художественная школа направила проект межзональной выставки-конкурса „Расцветай, наш край, талантами“ в номинации „Страна возможностей“ в категории „Организация“, где региональные эксперты признали проект одним из лучших и присвоили ему третье место. Поздравляем коллектив учреждения», — отметил Владимир Волков.
Владимир Волков напомнил, что детская художественная школа была создана в Люберцах на базе училища имени Юрия Гагарина в 1990 году. Выпускники этого учебного заведения — специалисты ведущих вузов страны. Они получают дипломы Высшего Строгановского училища, Текстильной академии, Полиграфического института, Архитектурного института, института культуры, академии Кончаловского, школы дизайна Зайцева и института кинематографии. Учащиеся принимали участие в международных выставках в Японии, Франции, Дании и Латинской Америке, в Третьяковской галерее, в культурном центре Никиты Михалкова, в Международной детской галерее и областных выставках.
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