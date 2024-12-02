Детская больница в Люберцах получила новое диагностическое оборудование

В рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 годов» в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства поступил видеоколоноскоп. Оборудование необходимо для исследования внутренней поверхности толстого кишечника, а также выполнения диагностических и лечебных манипуляций. Видеоколоноскоп помогает выявить на ранних стадиях злокачественные новообразования и разные патологии толстого кишечника.

«Два года назад для кабинета эндоскопии приобрели новую систему эндоскопической визуализации с двумя видеогастроскопами и бронхоскопом, а сегодня видеоколоноскоп. Новое оборудование значительно расширит возможности диагностики», — подчеркнула главный врач детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Она также добавила, что изображение, поступающее с камеры, транслируется на монитор в увеличенном размере, в цветном формате. Это помогает врачам увидеть даже небольшие изменения в тканях и поставить диагноз на ранней стадии заболевания.

Отметим, что сегодня эндоскопические исследования довольно востребованы как метод диагностики. Врачи-педиатры, хирурги и узкие специалисты направляют пациентов на такие обследования. Также эту процедуру проходят больные, находящихся на стационаре, и экстренные пациенты.

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